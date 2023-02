Liverpool-Real Madrid, Perez ed Henry: diversi ma protagonisti tra Superlega, futuro e mercato

Sul campo è Benzema contro Salah. Fuori è Florentino Perez contro John Henry. Entrambi numeri uno alla guida dei rispettivi club, ma diversi sia nel modo di porsi che nella mediaticità dei gesti. Di fatto però sono loro prendersi la scena nella settimana di avvicinamento all’andata dell’ottavo di finale più atteso di questa Champions League. Perez torna alla carica con il progetto Superlega, Henry torna sui suoi passi e toglie dal mercato la società. “Staremo in Inghilterra per sempre? No. Stiamo vendendo il Liverpool? No. Stiamo parlando con gli investitori del Liverpool? Sì. Succederà qualcosa lì? Credo di sì, ma non sarà una vendita”, le (rarissime) parole del patron dei reds riportate dal Boston Sports Journal. Insomma, il Liverpool resta americano, magari con nuovi soci, e con quartier generale a Boston, in attesa di scoprire il futuro del Manchester United, in uscita dalla galassia Glazer. Florentino punta sulla Superlega per far sì che Real Madrid-Liverpool sia evento ordinario (anche se le due squadre si sono affrontate tre volte negli ultimi due anni). Ma non è l’unica pratica da gestire sulla scrivania del presidente. In ballo c’è il futuro della panchina con Ancelotti sedotto dal Brasile, oltre ai contratti di Modric e Benzema. “Voglio meritarmelo”, dice il croato in merito al rinnovo. L’attaccante francese, non al meglio della condizione, invece insegue il primo centro stagionale in Champions League con Valverde (reduce dal gol all’Osasuna) e Vinicius. Indisponibili Kroos e Tchouameni, mentre in casa Liverpool l’infermeria vede al suo interno Luis Diaz e Thiago Alcantara. Anche Darwin Nunez non è nelle migliori condizioni per un problema alla spalla, ma l’ex Benfica dovrebbe partire titolare con Salah e Gakpo a completare il tridente. Alexander-Arnold (unico diffidato), Matip, Van Dijk, Robertson nella linea difensiva. Sono questi i protagonisti del doppio confronto di questa stagione, in attesa che il mercato torni a mettere Florentino Perez e John Henry di nuovo uno contro l’altro. L’oggetto del desiderio è Jude Bellingham, che sembra stuzzicato dall’idea di tornare in Inghilterra, ma con i blancos in agguato per un acquisto da galacticos. Questo però è solo il round estivo dell’eterna sfida tra due presidenti tanto diversi tra loro. Ora tocca al doppio confronto. Da quando Florentino è presidente, il Real Madrid ha vinto cinque volte contro il Liverpool di Henry con 11 gol fatti e 3 subiti e con due Champions League sollevate. Il magnate di Boston rilancia ambizioni e cerca la rivincita più attesa contro la principale bestia nera della sua esperienza da proprietario dei reds.