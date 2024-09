Lista Champions League 2024/2025: regolamento, limitazioni e quanti giocatori inserire

Entro la mezzanotte di oggi, martedì 3 settembre 2024, le 36 squadre partecipanti alla fase campionato di Champions League 2024/2025 dovranno comunicare la loro lista di giocatori per questa prima edizione del torneo europeo con il nuovo format. Nella lista A ci sono al massimo 25 giocatori, due dei quali devono essere obbligatoriamente portieri (tre in totale, prendendo in considerazione anche la lista B). Otto di questi 25 posti sono riservati esclusivamente alla categoria di “giocatori formati localmente” e nessun club può avere più di quattro “giocatori formati nella federazione” tra questi otto. Di conseguenza, almeno quattro calciatori registrati devono essere cresciuti nel vivaio della squadra (cioè un calciatore che tra i 15 anni e i 21 anni è stato tesserato almeno per tre stagioni o per 36 mesi con il club in questione). Nel caso di ‘Calciatori formati da una federazione’ e tesserati per un altro club della stessa federazione la definizione è la stessa: il calciatore deve essere stato tesserato per tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l’ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età con il club della stessa federazione.

Se un club ha meno di otto giocatori formati localmente nella propria rosa, il numero massimo di giocatori della Lista A viene ridotto di conseguenza. La lista è definitiva e potrà essere modificata (per un massimo di tre elementi) solamente dopo la fine della fase campionato ed entro il 6 febbraio, cioè prima della fase ad eliminazione diretta. C’è però un’eccezione: se un club non può schierare almeno due portieri iscritti alla Lista A per infortunio o lunga malattia (cioè della durata di 30 giorni), un club può sostituirli temporaneamente in qualsiasi momento della stagione.

C’è poi da prendere in esame il regolamento della Lista B, che al contrario di quella A, deve essere consegnata entro e non oltre la mezzanotte del giorno prima di una partita. Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2003 in poi ed è stato idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA o per un totale di tre anni consecutivi con un solo prestito ad un club della stessa federazione per un periodo di massimo un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se sono stati tesserati con il club nei due anni precedenti senza interruzioni. Per esempio, nel caso del Milan, Francesco Camarda può essere inserito in Lista B avendo 16 anni e più di due anni di tesseramento, senza interruzioni, con i rossoneri.