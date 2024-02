Lipsia-Real Madrid, gol incredibile di Brahim Diaz: salta tutti e segna a giro (VIDEO)

di Giorgio Billone 45

Il video del gol spettacolare di Brahim Diaz in Lipsia-Real Madrid: l’ex Milan salta tutti e poi segna a giro. Magia pura del trequartista dei blancos, che difende un pallone sull’esterno destro, poi converse e calcia a giro col mancino, segnando uno dei gol più belli degli ultimi anni in Champions League, e soprattutto importante visto che le merengues stanno soffrendo e non poco alla RB Arena. Nei suoi confronti anche i complimenti di Bellingham, che proprio lo spagnolo sta sostituendo: “Oh mio Dio, Brahim Diaz”. Di seguito ecco il video.