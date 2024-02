Lipsia-Real Madrid 0-1, Ancelotti: “Ammetto che loro avrebbero potuto facilmente pareggiare”

“È stata una vittoria in una partita combattuta, ma la Champions League è così. Soprattutto in Germania. È stata una battaglia davvero dura, ma sapevo che la mia squadra era in partita, abbiamo difeso molto bene nonostante l’assenza di giocatori importanti”. Lo ha detto l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dopo la sofferta vittoria in casa del Lipsia: “Mi è piaciuto quanto stasera siamo stati pericolosi in contropiede. Onestamente avremmo potuto segnare più di quanto abbiamo fatto. Tuttavia ammetto che il Lipsia avrebbe potuto facilmente pareggiare. Lunin ha fatto una bella partita, forse la sua migliore per noi. Giocare regolarmente gli ha dato fiducia. E’ un vantaggio minimo il nostro. È stato un buon risultato ma mancano ancora 90 minuti importanti nel nostro stadio. Il Lipsia è una squadra che attacca bene ed è molto ben organizzata. Hanno due attaccanti che sono molto bravi secondo me”, ha aggiunto ai microfoni di Movistar.