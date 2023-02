Lipsia-Manchester City in tv: canale, orario e diretta streaming andata ottavi Champions League 2022/2023

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Lipsia-Manchester City, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Reduci da un cammino altalenante in Premier League, i ragazzi di Guardiola vogliono affermarsi in Europa e puntano a tornare tra le prime otto. Un compito assolutamente alla portata contro il Lipsia, avversario ostico ma non impossibile da battere. Fondamentale la gara d’andata alla Red Bull Arena, in cui i citizens partiranno ampiamente favoriti ma non dovranno sottovalutare la compagine tedesca. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di martedì 21 febbraio, con la partita che sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+.