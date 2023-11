Lazio, Fabiani: “Sarri ha trovato la giusta dimensione”

“Sarri ha detto che vuole chiudere la carriera alla Lazio? Detto che i contratti sono fatti per essere rispettati, Maurizio ha ribadito un concetto già espresso un anno fa. Si trova bene alla Lazio, qui ha trovato la giusta dimensione e sta facendo qualcosa di straordinario. Quest’anno siamo partiti un po’ male ma c’è tutto il tempo per recuperare e Sarri è un elemento determinante di questa squadra e della nostra società”. Lo ha detto, a Sky Sport, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Mariano Fabiani. Stasera, per la gara col Feyenoord, non c’è l’Olimpico delle grandi occasioni. “Siamo intorno ai 40 mila spettatori, ma è un giorno infrasettimanale e lo zoccolo duro non fa mai mancare il proprio apporto – commenta – Se ne può discutere ma è un problema che verrà trattato per tempo e nel tempo”.