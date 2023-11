Lazio-Celtic, Rovella ammonito: era diffidato, salta l’Atletico Madrid

Tegola per Maurizio Sarri dalla partita tra la sua Lazio e il Celtic. Il regista biancoceleste, Nicolò Rovella, è infatti stato ammonito ed era uno dei due diffidati a rischio squalifica in caso di cartellino giallo. Per questo motivo, il mediano sarà costretto a saltare la prossima partita, l’ultima della fase a gironi contro l’Atletico Madrid, trasferta che potrebbe risultare decisiva nel cammino in Champions League.