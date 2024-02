Lazio-Bayern Monaco, Tuchel: “Qui quando si perde è sempre difficile”

“Spero che la pressione sulla squadra sia minore rispetto alla gioia di giocare un ottavo di Champions, al Bayern quando perdi è sempre difficile perché ci si aspetta sempre che giochi alla grande e che vinca. Affrontiamo un’ottima squadra e sappiamo che sarà dura”. Lo ha detto l’allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, in un’intervista a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Lazio negli ottavi di Champions League: “Ho seguito Sarri con il Napoli, con il Chelsea, con la Lazio, ha tanta esperienza e il suo calcio mi è sempre piaciuto. Noi favoriti per la finale? Per arrivare in finale bisogna procedere passo dopo passo, per adesso arriviamo da una sconfitta molto importante con il Bayer Leverkusen e dobbiamo pensare soltanto a far bene contro la Lazio”.