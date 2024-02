Lazio-Bayern Monaco, Muller: “Loro hanno sprecato grande opportunità, 1-0 in 10 buon risultato per noi”

“La nostra fiducia continua a scendere, probabilmente la vittoria della Lazio è giusta ma non è finita. Loro hanno sprecato una grande opportunità giocando in 10 contro 11 e non segnando il secondo gol. Vedremo tra tre settimane, perdere solo 1-0 non è una notizia così terribile”. Sono queste le parole di Thomas Muller, centrocampista del Bayern Monaco, dopo la sconfitta contro la Lazio, ai microfoni di Amazon Prime Video. “Non siamo contenti del risultato e del secondo tempo, che abbiamo regalato. Nel primo tempo dovevamo segnare, abbiamo avuto opportunità contro un’ottima squadra come la Lazio”, conclude.