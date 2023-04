Juventus-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 37

Massimiliano Allegri ha presentato Juventus-Napoli in conferenza stampa. Uno snodo cruciale in campionato per i bianconeri in piena corsa Champions. “Il Napoli ha fatto un campionato straordinario e sta vincendo meritatamente lo Scudetto. Sarà una partita difficile contro una squadra forte, uscita dalla Champions con una bella partita. Serve una bella prova, per noi da ora alla fine sono otto partite in cui dobbiamo cercare di fare più punti possibili per rimanere tra le prime quattro. Noi vogliamo riprendere la Lazio al secondo posto”, le parole del tecnico. Di seguito, ecco la conferenza stampa integrale.