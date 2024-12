“Vogliamo fare sempre meglio. Motta non si attacca ad alibi e ne siamo contenti, ma ce ne sono successe diverse. Ora aspettiamo il rientro di tutti i giocatori”. Lo ha detto il managing director football della Juventus, Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Prime Video nel pre-partita della gara contro il Manchester City in Champions League. “Siamo partiti con un progetto tutto nuovo e con tanti giovani: vogliamo migliorare nel più breve tempo possibile – aggiunge -. Conceicao? I rapporti con lui e con l’agente sono ottimi: vogliamo che resti con noi, sarà con noi al 100% in futuro”. La partita col City, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport, “è un grande avvenimento con tanti giovani e debuttanti. Sono partite che fanno crescere contro una squadra come il Manchester City. Pensiamo poco all’esterno: vogliamo fare meglio e crescere, sicuramente abbiamo passato due mesi difficili coi giocatori contati. La corsa alla Champions dal campionato? Sarà una bella lotta, la verità la scopriremo in primavera. Iniziamo a recuperare qualche giocatore e a fare qualcosa sul mercato a gennaio: abbiamo esigenza in difesa e lì interverremo, ma valuteremo qualsiasi opportunità”.