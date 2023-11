Jannik Sinner a San Siro per Milan-Borussia Dortmund: “Emozione pazzesca” (VIDEO)

di Giorgio Billone 39

Jannik Sinner da Malaga a Milano. Reduce dalla sconfitta nella finale delle Atp Finals di Torino e poi dalle trascinanti prestazioni nella storica vittoria della Coppa Davis dell’Italia, il tennista altoatesino è ora a San Siro per assistere alla sfida del suo Milan, di cui è tifosissimo, contro il Borussia Dortmund in Champions League: “Ciao San Siro. Non c’è tanto da dire, e dico solo buona serata a tutti e forza Milan! Ciao. E’ un’emozione pazzesca essere qui a vedere il Milan”.

Successivamente, una lunga chiacchierata a bordo campo con Zlatan Ibrahimovic, poi tanti cori dalla Curva Sud e uno striscione “Sinner: la Sud ti rende onore”.