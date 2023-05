Inter, tutti a Istanbul: oltre 500 dipendenti viaggeranno per la finale di Champions League

È la partita più importante che l’Inter abbia mai giocato negli ultimi 13 anni e nessuno deve restare a Milano, poiché tutti devono godere di quest’esperienza magnifica. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, saranno oltre 500 i dipendenti nerazzurri che viaggeranno verso Istanbul, per assistere alla finale di Champions League che l’Inter, sabato 10 giugno, giocherà contro il Manchester City. Tutti coloro che hanno un qualsiasi ruolo per il team meneghino, la mattina del 10 giugno partiranno da Milano Malpensa e, grazie a due voli charter, raggiungeranno la capitale della Turchia. Altri, più precisamente squadra, staff tecnico, dirigenti, ufficio stampa e tanti altri dipendenti funzionali all’organizzazione della trasferta, atterreranno ad Istanbul già giovedì 8 giugno. La delegazione sarà guidata dal presidente Steven Zhang, anche lui in arrivo prima della finale: è stato proprio il presidente nerazzurro, via mail, a invitare tutti i lavoratori nerazzurri.