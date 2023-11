Inter prima nel girone di Champions League se… Tutte le combinazioni contro la Real Sociedad

L’Inter cerca il primo posto nel girone di Champions League, fatto che le consentirebbe di essere testa di serie in vista del sorteggio di dicembre per gli ottavi di finale. Sarebbe la ciliegina sulla torta dopo una campagna europea perfetta che ha portato la qualificazione già dopo quattro giornate: ecco allora tutte le combinazioni per lo spareggio dell’ultimo turno (martedì 12 dicembre) contro la Real Sociedad, con cui i nerazzurri si giocano le proprie carte al Meazza.

Questa sera l’Inter, impegnata contro il Benfica in trasferta, ha pareggiato in rimonta per 3-3, mentre la Real Sociedad ha ospitato il Salisburgo già eliminato e non è andato oltre lo 0-0. Le due squadre arrivano allo scontro diretto con 11 punti ciascuna, ma con la differenza reti che premia gli spagnoli (+5 contro +3). All’andata è finita per 1-1 in terra basca, questo vuol dire che alla squadra di Inzaghi non basterà pareggiare a San Siro, perché a parità di scontro diretto sarà dietro nella differenza reti. Dunque necessaria la vittoria per il primo posto.

INTER PRIMA NEL GIRONE E TESTA DI SERIE AL SORTEGGIO SE:

batte la Real Sociedad

INTER SECONDA NEL GIRONE SE: