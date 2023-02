Inter-Porto, Conceicao: “Manca un giallo a Lautaro, avrebbe saltato il ritorno”

“Il risultato? Penso sia giusto, gli ultimi dieci minuti sono stati difficili per noi. L’espulsione di Otavio ci può stare ma ci sono anche giocatori dell’Inter che meritavano il giallo. Credo lo meritasse Lautaro: non avrebbe giocato al Dragao (era diffidato ndr) e così ha deciso l’arbitro”. Lo ha detto l’allenatore del Porto Sergio Conceicao dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Inter a San Siro nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Romelu Lukaku ha deciso una partita che secondo il tecnico portoghese è “stata molto bilanciata e molto competitiva. Ricordo una parata di Costa su Bastoni nel primo tempo, ma anche noi abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. E nel secondo tempo avremmo dovuto essere più aggressivi, abbiamo perso palloni pericolosi, poi è arrivata l’espulsione”. Sulle scelte di formazione: “Galeno ha giocato con dei limiti (non era al meglio ndr), Evanilson non aveva i novanta minuti, Otavio era sicuramente un po’ più frenato rispetto al solito, Uribe stava bene invece”, ha concluso.