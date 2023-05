Inter-Milan 1-0, Lautaro: “Giocare la finale è un sogno, abbiamo dimostrato di esserci”

Intervistato da Mediaset a fine partita, Lautaro Martinez ha commentato la finale di Champions League raggiunta dall’Inter: “E’ incredibile, sono felicissimo. Ringrazio la mia famiglia, giocare una finale è un sogno. Oggi abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante“. L’attaccante argentino ha poi aggiunto: “Abbiamo giocatori di tante qualità che possono fare tante cose con questa maglia. Anche se abbiamo perso tantissime partite in campionato, in Champions abbiamo dimostrato che l’Inter c’è. Vincere nello stesso anno Mondiale e Champions? Un sogno, non voglio neanche pensarci“.