Inter-Manchester City: tifosi stipati nelle navette e bloccati nel traffico, malori per il caldo

Serata da incubo per i tifosi di Inter e Manchester City, che nonostante le emozioni diverse per il risultato del campo hanno vissuto la stessa esperienza per ritornare in città o in aeroporto. Fuori dall’Ataturk Stadium di Istanbul erano infatti attesi dalle navette, tuttavia è stato difficilissimo trovarle vista l’enorme fila di autobus nel parcheggio. A complicare il tutto l’assenza di insegne luminose, che si accendevano solamente una volta aperte le porte del mezzo. Come se non bastasse, anche quando gli autobus si sono finalmente messi in moto hanno dovuto fare i conti con un traffico incredibile.

Basti pensare che ci sono volute oltre due ore e i tifosi, che viaggiavano su questi mezzi strapieni, hanno vissuto una situazione per nulla piacevole. Molte persone hanno infatti accusato dei malori per il caldo, rendendo necessaria l’apertura delle porte così da far entrare un po’ d’aria e respirare. A questo punto sorge spontanea la domanda: perché prendere l’autobus se c’era l’alternativa della metropolitana? La risposta è che sarebbero stati necessari ben tre cambi per raggiungere il centro città, a testimonianza di quanto male sia collegato lo stadio.