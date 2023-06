PSG, per l’arrivo di Asensio siamo ai dettagli. Tornerà anche Paredes

Il PSG che ha salutato Sergio Ramos e Messi si prepara ad una vera e propria rivoluzione nella prossima estate di calciomercato. Il primo rinforzo di qualità dovrebbe essere quello legato all’arrivo a Parigi di Marco Asensio. Il fantasista spagnolo si libererà dal Real Madrid a parametro zero e, dopo essere stato corteggiato anche dal Milan, sbarcherà al PSG per tentare di non far rimpiangere Messi.

Non sono finiti qui gli arrivi già probabili del PSG: infatti chi tornerà in Francia sarà Leandro Paredes. Secondo Le Parisien il centrocampista argentino non ha convinto la Juventus che deciderà infatti di non riscattarlo e di far tornare il Campione del Mondo a Parigi.