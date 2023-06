Marca: il Real Madrid scommette su Brahim Diaz, pronto il rinnovo di contratto

Dopo tre anni in prestito al Milan, Brahim Diaz ritornerà al Real Madrid, ma stavolta per restarci. Come rivela Marca, i blancos sono infatti pronti a scommettere sul talento spagnolo, che quest’anno è stato protagonista con i rossoneri e, rispetto alla sua prima esperienza madrilena, è cresciuto molto. A sugellare questo desiderio di puntare su di lui, un rinnovo di contratto fino al 2027. Brahim Diaz è attualmente legato al club fino al 2025, ma si vedrebbe prolungato il contratto per altri due anni. Una decisione in parte derivata anche dai tanti addii che hanno colpito il Real Madrid, che in una sola estate perderà Benzema, Hazard e Mariano Diaz.