Inter-Manchester City, De Bruyne fuori per infortunio come nella finale del 2021: Guardiola fa gli scongiuri

Infortunio per Kevin De Bruyne nella finale di Champions League che si sta disputando a Istanbul tra Manchester City e Inter. Tanta sfortuna per il trequartista belga, che era uscito per infortunio anche nell’altra finale di Champions giocata e persa 1-0 contro il Chelsea nel 2021. Ricorrenza piuttosto sfortunata per De Bruyne, che spera che non si ripeta l’epilogo di Oporto contro la squadra di Tuchel.