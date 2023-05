Inter, D’Ambrosio torna in gruppo. Gosens migliora

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi monitora l’infermeria in vista della semifinale di Champions League contro il Milan. La buona notizia per il tecnico riguarda Danilo D’Ambrosio che domani dovrebbe rientrare in gruppo dopo aver saltato la trasferta contro la Roma. Un’opzione difensiva in più in vista dell’euroderby. Si registrano miglioramenti anche per Robin Gosens dopo la lussazione alla spalla destra accusata una settimana fa contro la Lazio. L’ex Atalanta difficilmente sarà a disposizione per la semifinale di andata, ma potrebbe farcela per il secondo confronto con i rossoneri.