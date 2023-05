Highlights Verona-Napoli 82-88: Serie A Basket 2022/23

di Antonio Di Cello 41

Partita che ai fini della classifica non aveva grossa importanza, quella fra Verona e Napoli è stata una partita molto equilibrata e ricca di spunti interessanti. Alla fine passa il Napoli sul campo dell’ultima in classifica. Solo nel finale la squadra campana è riuscita ad avere la meglio e a vincere per 82-88. Protagonista di giornata sicuramente Stewart, autore di 21 punti nella partita. Queste le emozioni del match.