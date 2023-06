Inter: cori e applausi per la squadra in Piazza Duomo

Nonostante la sconfitta in finale di Champions League ci sono ancora centinaia di tifosi dell’Inter in piazza Duomo a Milano. I nerazzurri hanno acceso qualche fumogeno e stanno intonando dei cori per la squadra radunati sotto la statua di Vittorio Emanuele II. Anche gli oltre 45mila di San Siro, dove era stato allestito un maxischermo per seguire la finale, hanno ringraziato i giocatori con un lungo applauso al termine della partita.