Inter-Benfica, quotidiano A Bola critica l’arbitraggio: “Rigore non concesso”

Il quotidiano portoghese, A Bola, ha contestato la direzione arbitrale della gara di andata tra Benfica e Inter, ma non esime critiche al fischietto spagnolo dopo Inter-Benfica di ieri sera. Giusto annullare il gol, manca un rigore. Questo quello che scrive il quotidiano, dopo i due i principali momenti da moviola della partita: al 33′ gol annullato a Lautaro Martinez per una spinta ai danni di Gilberto e per l’episodio al 53esimo quando Lautaro stende in area Aursnes, ma per Del Cerro Grande non c’è rigore. “L’argentino non prende mai la palla e commette fallo, sarebbe da rigore. Il VAR non interviene”.