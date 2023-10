Inter-Benfica, Neres colpisce Lautaro al volto coi tacchetti: ammonito solo l’argentino

Un episodio da moviola al 67′ di Inter-Benfica, match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Tutto è nato da un contrasto a centrocampo tra i due attaccanti delle due squadre, Lautaro Martinez e David Neres. Quest’ultimo in ricaduta ha colpito l’argentino al viso coi tacchetti. Lautaro è rimasto a terra, mentre i compagni chiedevano un provvedimento disciplinare per il giocatore del Benfica. L’arbitro olandese Makkelie ha parlato con il quarto uomo e ha aspettato avvisi dal Var, ma la decisione è stata quella di non intervenire. Volontario o no il colpo di Neres a Lautaro? Se non è volontario, è quantomeno un movimento molto scoordinato, ai limiti del sospetto. Alla fine l’unico a ricevere un provvedimento disciplinare è stato Lautaro Martinez, ammonito per il fallo precedente. Restano molti dubbi sull’interpretazione di arbitro e var.