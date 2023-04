Inter-Benfica, Darmian: “Non abbiamo bisogno di un premio per il quarto posto”

“Un premio extra per il quarto posto? A questo punto della stagione è un nostro obiettivo e non penso che serva un premio o qualcosa del genere, sappiamo quanto sia importante arrivare quarti per giocare la Champions il prossimo anno, faremo di tutto per centrare questo obiettivo”. Lo ha detto Matteo Darmian alla vigilia di Inter-Benfica, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dal 2-0 guadagnato dai nerazzurri in Portogallo: “C’è la volontà di fare quest’ultimo mese nel migliore dei modi, ci giochiamo tutto. Sarà un mese difficile, siamo concentrati, è la gara più importante”, dice il terzino che ha ambizioni anche in campionato: “Non stiamo vivendo il nostro miglior momento in Serie A, non riusciamo a sbloccare il risultato, non stanno arrivando i punti che ci aspettavamo e magari meritavamo. Vogliamo cambiare questa situazione, ma ora siamo concentrati sulla Champions. Al campionato penseremo da giovedì. Ai nostri tifosi c’è poco da dire, ci sono sempre stati di grande aiuto dall’inizio dell’anno, lo faranno anche domani sera. Vogliamo regalare loro una bella soddisfazione”.