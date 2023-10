Inter-Benfica 1-0, Inzaghi: “Impressionante concentrazione e voglia di vincere”

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la grande partita di stasera. Hanno giocato sabato e siamo tornati alle tre di notte da Salerno. I ragazzi sono stati encomiabili, ho visto un secondo tempo di grande livello. Siamo stati bravi a rimanere lucidi nonostante le parate di Trubin, pali, traverse e diversi episodi”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria di misura sul Benfica in Champions League: “Ringrazio il pubblico per il sostegno. Ai ragazzi a fine primo tempo ho detto di rimanere in partita. Potevamo già andare in vantaggio e abbiamo avuto un paio di occasioni. La concentrazione e la voglia di vincere della squadra è stata impressionante”.