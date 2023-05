Inter, Acerbi: “Manca ancora il ritorno. Più vicini a Istanbul? Io dico di no”

Francesco Acerbi ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 sul Milan nell’andata della semifinale Champions League. “Non abbiamo ancora fatto niente. Questo è solo il primo passaggio. Nel ritorno saranno importanti dettagli e concentrazione. Se ci sentiamo più vicini a Istanbul? Io sicuramente no, e credo di poter dire lo stesso per il resto della squadra. Questa sera abbiamo fatto due gol noi, martedì possono farli loro. Sarebbe un errore pensarci già in finale”.