Highlights e gol Napoli-Union Berlino 1-1: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 82

Il video con gli highlights e i gol di Napoli-Union Berlino 1-1, match valido per la quarta giornata di Champions League 2023/2024. Gli azzurri passano in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Politano, ma vengono raggiunti nella ripresa dalla rete firmata da Fofana. Con questo pareggio i partenopei restano comunque ampiamente in controllo per il passaggio del turno, ma avranno ora bisogno di non perdere contro il Braga, ammesso che i portoghesi perdano stasera contro il Real Madrid. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE