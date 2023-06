Gli ultras del Milan sfottono l’Inter: “Non cambia mai niente, resti vice campione”

Un gruppo di ultras del Milan non ha perso l’occasione per sfottere l’Inter, che ha perso per 1-0 la finale di Champions League contro il Manchester City. In particolare, si fa riferimento a come un anno fa i nerazzurri erano stati vice campioni in Serie A (vince proprio il Milan), mentre questanno si sono classificati al secondo posto nella massima competizione continentale. “Da Sassuolo ad Istanbul è passata una stagione: non cambia mai niente, resti vice campione”, recita lo striscione affisso questa mattina da alcuni tifosi rossoneri.