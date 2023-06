Manchester City, Balotelli si complimenta con Haaland: “Con quella mentalità vincerai tantissimo”

Mario Balotelli, calciatore che si rivelò fondamentale per permettere al Manchester City di conquistare il primo dei suoi tanti scudetti di questo ventunesimon secolo, ha commentato la finale di Champions League su ‘BT Sport’ e, al fischio finale, ha avuto modo di intervistare Erling Haaland, che da piccolo ha avuto come idolo proprio l’attaccante italiano: “Penso ancora di avere ancora la tua maglietta casa”, ha detto Haaland sorridendo. Balotelli, ricevuto quest’attestato di stima, non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua ammirazione nei confronti del norvegese: “Da attaccante ad attaccante, non posso insegnargli nulla – ha concluso l’ex centravanti, tra le altre, anche dell’Inter –. Sta segnando valanghe di gol e può farne ancora di più. Può ancora migliorare, ma possiede già una mentalità che lo porterà a vincere tantissimo”.