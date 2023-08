Galatasaray, gol Icardi: destro pazzesco al volo (VIDEO)

di Marzia Bosco 1

Il Galatasaray rimonta subito l’iniziale svantaggio contro il Molde, nel match per la qualificazione alla Champions League 2023/24. A firmare il 2-1 è Mauro Icardi, andato a segno in maniera esemplare: perfetto cross in area da parte di Akgun, l’argentino si gira e lascia partire un destro al volo che spiazza completamente Karistrom. Di seguito il video del gol.