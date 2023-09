Formazioni ufficiali Shakhtar-Porto, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Shakhtar-Porto, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. In un gruppo in cui l’unica certezza è il Barcellona, per il secondo posto si preannuncia bagarre. Sulla carta la squadra favorita è il Porto, ma Anversa e Shakhtar venderanno cara la pelle. Fondamentale dunque partire bene fin da subito e cercare di mettere in discesa, nei limiti del possibile, il discorso di qualificazione. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di martedì 19 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SHAKHTAR-PORTO

SHAKHTAR: In attesa

PORTO: In attesa