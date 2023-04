Formazioni ufficiali Manchester City-Bayern Monaco, andata quarti Champions League 2022/2023

Le formazioni ufficiali della gara tra Manchester City e Bayern Monaco, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La massima competizione europea entra sempre più nel vivo e la sfida tra queste due corazzate si preannuncia equilibrata e spettacolare, difficile anche da pronosticarne l’andamento. Si affrontano, infatti, quelle che sono da molto considerate le due squadre più forti tra le otto giunte a questa fase della Champions League e, da quest’incontro, verrà fuori quella che probabilmente sarà la favorita numero uno per la vittoria finale. La sfida è in programma oggi, martedì 11 aprile 2023 alle ore 21:00.

FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER CITY: in attesa

BAYERN MONACO: in attesa