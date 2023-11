Formazioni ufficiali Galatasaray-Manchester United, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Galatasaray e Manchester United, sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2023/2024. Tutto ancora da decidere per quanto riguarda il secondo posto nel Gruppo A. Copenhagen a quota 4 punti, seguito dai turchi e dai Red Devils a quota 3. Ultime partite di questa fase tutte da vivere. Gli uomini di Ten Hag, che in casa hanno perso per 3-2 contro Icardi e compagni, devono cercare di vendicarsi in trasferta. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:45 di mercoledì 29 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI GALATASARAY-MANCHESTER UNITED

GALATASARAY: Muslera, Boey, Bardakci, Ayhan, Angelino, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

MANCHESTER UNITED: Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw, McTominay, Amrabat, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, Hojlund