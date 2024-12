Le formazioni ufficiali della partita tra Feyenoord e Sparta Praga. Il match è valido per la sesta giornata del girone unico della Champions League 2024/2025. A sfidarsi sono la 25esima e la 28esima squadra in classifica. I padroni di casa vantano due vittorie, due sconfitte e un pareggio, mentre i cechi hanno una sola vittoria all’attivo, un pareggio e tre sconfitte. Di seguito, le formazioni scelte dai due tecnici per scendere in campo dal primo minuto.

FEYENOORD: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Milambo, Timber; Moussa, Gimenez, Paixao

SPARTA PRAGA: Vindahl; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Birmancevic, Rrahmani