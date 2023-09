Formazioni ufficiali Braga-Napoli, Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Braga-Napoli, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Rudi Garcia ha bisogno di una vittoria e anche di una buona prestazione dal punto di vista del gioco per mettere a tacere un po’ di critiche. Potrebbe arrivare l’esordio di uno degli acquisti dell’estate e finora oggetto misterioso, vale a dire il difensore Nathan. Solito ballotaggio Mario Rui-Olivera sulla fascia sinistra, mentre in attacco dovrebbe tornare Politano sulla destra. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 20 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BRAGA-NAPOLI

BRAGA: in attesa

NAPOLI: in attesa