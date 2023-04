Formazioni ufficiali Benfica-Inter, andata quarti Champions League 2022/2023

Le formazioni ufficiali della gara tra Benfica e Inter, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La massima competizione europea entra sempre di più nelle sue fasi calde e, con tre italiane dallo stesso lato del tabellone, la probabilità di vedere in finale una squadra del Belpaese, cosa che non accade dal 2017, è piuttosto alta. In questa sfida, però, saranno i porteghesi a partire leggermente favoriti, come testimonia il diverso percorso che le due compagini stanno affrontando nei rispettivi campionati: il Benfica è primo e ha vinto ben 23 partite su 27, mentre l’Inter fa grande fatica e, avendo raccolto solo 4 punti nelle ultime 6 giornate, si trova adesso in quinta posizione, con il posto alla prossima Champions League che inizia a vacillare. La sfida è in programma oggi, martedì 11 aprile 2023 alle ore 21:00.

FORMAZIONI UFFICIALI

BENFICA: in attesa

INTER: in attesa