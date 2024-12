Le formazioni ufficiali di Arsenal-Monaco. La partita, valida per il sesto turno della fase a girone unica di Champions League 2024/2025, è attesa per la serata dell’11 dicembre. Entrambe le squadra hanno collezionato tre vittorie, un pareggio e un’unica sconfitta nel corso dei primi cinque match in Europa. Di seguito, le decisioni delle due panchine e i ventidue giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

ARSENAL: Raya; Partey, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Merino, Rice; Saka, Jesus, Martinelli

MONACO: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Magassa, Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo