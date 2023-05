Roma-Siviglia, Bove: “Vincere sarebbe bellissimo, Mourinho è una persona vera”

Edoardo Bove ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dell’Uefa a pochi giorni dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia: “Mi aspetto una gara all’altezza. Noi abbiamo meritato di essere lì durante l’anno, ma lo stesso vale per loro. Siamo molto felici per i nostri tifosi. Vincere? Sarebbe bellissimo, una finale non è mai una partita come le altre“.

Il centrocampista dei giallorossi ha poi commentato il gol decisivo contro il Bayer Leverkusen in semifinale: “E’ accaduto tutto molto velocemente, quindi non so bene cos’ho provato in quel momento: era tutto molto confuso. E’ bello quando lavori duramente in allenamento per dimostrare cosa sai fare davvero e poi riesci a ripeterti in partita. Quel gol è stato il culmine del lavoro fatto negli ultimi due anni“.

Infine, Bove ha raccontato il suo rapporto con José Mourinho: “Il mister è una persona vera, per questo è speciale. Ci tratta tutti allo stesso modo e se ha qualcosa da dirti te lo dice in faccia. A me le persone così piacciono molto, c’è stato feeling con lui fin dall’inizio. Sono contento della fiducia che ha riposto in me, mi ha aiutato molto nella mia crescita“.