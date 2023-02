Finale Champions League 2022, Uefa e autorità francesi sotto accusa

“Sky News” ha fornito alcune anticipazioni sul rapporto commissionato dalla Uefa sui fatti della finale di Champions League 2022 allo Stade de France, con i tifosi del Liverpool rimasti coinvolti in una ressa ai cancelli d’ingresso, dispersa con l’uso di lacrimogeni e gas urticanti. La stessa Uefa e le autorità francesi sono responsabili delle carenze organizzative che “hanno quasi portato a un disastro”, si legge nel rapporto.

Alla Uefa, in quanto organizzatrice principale dell’evento, viene attribuita la responsabilità primaria di quanto accaduto. Tuttavia, a finire sotto accusa sono soprattutto polizia e Federcalcio francese, che avrebbero dovuto garantire la sicurezza. Assolti invece i tifosi senza biglietto in quanto i problemi organizzativi sono esplosi circa tre ore prima del fischio d’inizio.

In una nota, il Liverpool si definisce “estremamente spiacevole che un rapporto di tale importanza, così importante per la vita dei tifosi di calcio e la sicurezza futura, sia trapelato e pubblicato in questo modo. Aspetteremo di ricevere una copia del rapporto e di analizzarlo a fondo prima di fare ulteriori commenti”.