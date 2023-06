Finale Champions, Darmian: “Fa male, meritavamo quel sogno”

“Fa male, dannatamente male. Soprattutto quando sei da solo, immerso nei tuoi pensieri, che ripensi a quanto eri vicino a realizzare quel sogno che hai da quando hai iniziato a dare i primi calci al pallone. Ce lo meritavamo tutti… NOI per il sudore, la voglia e la fatica fatta in questo splendido percorso, VOI che nel bene e nel male siete sempre lì a sostenerci e lo sarete anche il prossimo anno quando torneremo in campo a lottare con amore e dedizione per continuare a sognare, insieme”. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter Matteo Darmian due giorni dopo la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League contro il Manchester City.