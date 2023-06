Finale Champions, 72.000 spettatori e supershow di Anitta e Burna Boy nel pre gara

Uno spicchio, tutto blu, canterà il tormentone del momento: “Te l’ho promesso da bambino…”. L’altro si limiterà ai classici degli Oasis. Per il resto, il giudice del confronto sul tifo della finale di Champions League tra Inter e Manchester City sarà il pubblico neutrale dell’Ataturk Stadium di Istanbul. Per chi tiferà il pubblico turco? La presenza di Calhanoglu potrebbe essere un fattore. La capienza totale dell’impianto è di 75.000 posti, ma i biglietti venduti sono 72.000. Circa 20.000 biglietti a testa per Manchester City e Inter, ma come in ogni finale la passione dei tifosi si riflette anche nella capacità di riuscire ad ottenere qualche tagliando in più . Di conseguenza, sia i tifosi nerazzurri sia di quelli dei Citizens saranno probabilmente molti di più. Prima dell’attesissimo fischio d’inizio, spazio alle esibizioni degli artisti. La prima sarà la superstar brasiliana Anitta, annunciata come co-headliner del Pepsi® Kick Off Show della finale di UEFA Champions League 2023. La cantante ha celebrato recentemente l’uscita del suo quinto album “Versions Of Me” e una nomination ai Grammy come miglior nuovo artista. Con lei spazio a Burna Boy, vincitore del Grammy e più volte disco di platino. La cerimonia di inaugurazione sarà trasmessa in oltre 200 paesi e territori, oltre che su UEFA.com e sui canali ufficiali della UEFA su YouTube e della UEFA Champions League su TikTok. Poi le coreografie. Quella del muro blu interista si preannuncia spettacolare. Un giocatore in più per sognare l’impresa.