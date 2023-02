Eintracht-Napoli, ancora in gol Osimhen: segna in tap-in sul cross di Lozano (VIDEO)

di Giorgio Billone 25

Il Napoli passa in vantaggio a Francoforte. Ancora lui, sempre lui, Victor Osimhen a firmare lo 0-1 in casa dell’Eintracht, frutto di una ripartenza in velocità che porta al cross il Chucky Lozano e all’appuntamento con la rete in tap-in facile facile il nigeriano, davvero incontenibile in questo 2023. Di seguito e in alto ecco il video del gol dello 0-1 dei partenopei contro i tedeschi.