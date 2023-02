Eintracht, Glasner: “Sconfitta meritata. Al Maradona tenteremo il tutto per tutto”

Il tecnico dell’Eintracht Francoforte, Glasner, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa contro il Napoli per 2-0. “Siamo delusi, ma è meritata la sconfitta. Abbiamo fatto errori inutili, abbiamo tolto l’autostima, il Napoli si è rafforzato. Tutta la serie di calci d’angolo, l’errore sul rigore, abbiamo perso palla sull’1-0, poi con l’espulsione di Kolo Muani… Hanno aspettato le loro occasioni e le hanno sfruttate. Al ritorno ci proveremo con tutte le forze”. Il tecnico ha poi concluso: “Analizzeremo i nostri errori, dovremo essere più concentrati con il possesso palla. Sono dettagli che ti pesano con uno squadrone come il Napoli, vieni punito con questa velocità. Troppi anche gli errori individuali, siamo tanto delusi”.