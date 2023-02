Eintracht Francoforte-Napoli in tv in chiaro: data, canale, orario e streaming andata ottavi Champions League 2022/2023

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Eintracht Francoforte-Napoli, match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 21 febbraio nella cornice del Deutsche Bank Park. I partenopei, grandi protagonisti in Serie A, vogliono confermarsi anche in Europa e mettono nel mirino i quarti. Il confronto si deciderà a marzo nel match del Maradona, ma fare bene già a Francoforte metterebbe in discesa la qualificazione. Secondo i bookmakers, sarà la squadra di Spalletti a partire favorita. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), e ovviamente in streaming su SkyGo e NOW. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in tv, su Canale 5, e di conseguenza in streaming su MediasetPlay.