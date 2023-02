Liverpool-Real Madrid in tv: canale, orario e diretta streaming andata ottavi Champions League 2022/2023

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Liverpool-Real Madrid, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La prima parte di uno dei confronti più affascinanti di questo turno va in scena ad Anfield, dove si affronteranno le finaliste dell’ultima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Nessuna delle due squadre sta vivendo una stagione fantastica, ma finora ha convinto di più il Real Madrid. Secondo i bookies, tuttavia, partirà favorita la brigata di Klopp, complice il fattore campo. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di martedì 21 febbraio, con la partita che sarà visibile in diretta su Sky Sport Football, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+.