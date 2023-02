Eintracht Francoforte-Napoli, che gol di Di Lorenzo: super tacco di Kvaratskhelia (VIDEO)

di Giorgio Billone 3

Il video del gol di Giovanni Di Lorenzo in Eintracht Francoforte-Napoli: super tacco di Khvicha Kvaratskhelia che la mette all’indietro in modo visionario dopo aver controllato male un pallone, arriva il terzino nella solita proiezione offensiva ed è tiro a giro vincente del 22 che porta il Napoli avanti 0-2 con un uomo in più, situazione semplicemente perfetta.