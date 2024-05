Diffidati Real Madrid-Bayern Monaco: come funziona in semifinale di Champions League 2023/2024

Photo LiveMedia/Alberto Gardin Madrid, Spain, November 08, 2023, UEFA Champions League football match Real Madrid vs Braga Image shows: Carlo Ancelotti (Real Madrid) before the football match of Uefa Champions League between Real Madrid vs Braga played at Bernabeu stadium on November 08, 2023 in Madrid, Spain LiveMedia - World Copyright

Non ci sono diffidati in occasione della semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco, in programma alle 21:00 di stasera, mercoledì 8 maggio. Lo prevede il regolamento della competizione: il conto delle ammonizioni infatti si azzera al termine dei quarti di finale (oltre che al termine dei playoff). Le ammonizioni accumulate sino ai quarti non vengono quindi prese in considerazione in semifinale e di conseguenza nessun calciatore potrà saltare la finalissima di Wembley per somma di cartellini gialli, ma solamente per un rosso estratto in questo secondo atto della semifinale. Le ammonizioni e la conta dei cartellini delle tre competizioni Uefa saranno inoltre azzerate al termine della stagione. Un problema in meno per Carlo Ancelotti e Thomas Tuchel in una sfida dal valore enorme.