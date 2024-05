Diffidati Psg-Borussia Dortmund: come funziona in semifinale di Champions League 2023/2024

Non ci sono diffidati nella semifinale di Champions League tra Psg e Borussia Dortmund. Il regolamento della competizione prevede infatti che il conto delle ammonizioni si azzeri al termine dei quarti di finale (oltre che al termine dei playoff). Di conseguenza nessun calciatore può saltare la finalissima per somma di cartellini gialli, ma solamente per un rosso diretto estratto in questa semifinale di ritorno. Le ammonizioni e la conta dei cartellini delle tre competizioni Uefa vengono inoltre azzerate al termine della stagione. Di conseguenza, nessun rischio diffidati in questa sfida che riparte dall’1-0 dei gialloneri. Un pensiero in meno per Luis Enrique ed Edin Terzic in una preparazione di gara che nasconde mille insidie.